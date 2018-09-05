نائب عربي في الكنيست يدعو للتحقيق مع ليبرمان بتهمة “التحريض على التحرش”

دعا النائب في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، عبدالحكيم حاج يحيى، النائب العام الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي ضد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بعد نشره مقطع فيديو يحرض على التحرش الجنسي.

وقالت صحيفة “ريشت كان”، الإسرائيلية، إن “النائب العربي قدّم شكوى للنائب العام بخصوص فيديو نشره ليبرمان يظهر فيه بنفسه وهو يقوم مع شخص آخر يرتدي ملابس الأمن، بتفتيش فتاة ترتدي النقاب بشكل مثير للسخرية”.

ونقلت الصحيفة، عن النائب حاج يحيى أنه اعتبر مقطع الفيديو يأتي في إطار التدهور الأخلاقي الذي يبديه ليبرمان، للتحريض على التحرش الجنسي، والإساءة للنقاب الذي ترتديه شريحة واسعة من النساء المسلمات في مختلف دول العالم.

ونشر وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان، مقطع فيديو يشرح فيه مع أحد رجال الأمن كيف يمكن التغلب على من يسميهم بالإرهابيين، بواسطة جهاز كان بحوزته، حيث جسّد الفيديو شخصية “الإرهابي” في امرأة منقبة ما يحمل إساءة للمسلمين الذين يرتدون هذا الزي.