المتطرف غليك يقتحم “الأقصى” والاحتلال يغلق “إيرز” (فيديو)

أقدم عضو الكنيست الإسرائيلي المتشدد، الحاخام يهودا غليك، صباح اليوم الأربعاء، على اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

واقتحم غليك، المنتمي إلى حزب “الليكود” الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قبل عناصر من شرطة الاحتلال؛ إذ قام بجولة في باحات المسجد قبل أن يغادره، وفق ما نقلت الأناضول عن شهود عيان.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو سمح في شهر تموز/يوليو الماضي لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى مرة كل 3 أشهر.

???? مراسل "صفا": عضو الكنيست المتطرف "يهودا غليك" يقتحم الآن ساحات المسجد #الأقصى pic.twitter.com/n0KLCpRBCU — وكالة صفا (@SafaPs) September 5, 2018

إغلاق معبر إيرز

وفي سياق قريب، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر بيت حانون “إيرز” شمال قطاع غزة، عقب تنظيم مسيرة احتجاجية قرب المعبر، عصر أمس دون تحديد مدة الإغلاق.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: “جرت أمس أعمال شغب عنيفة في منطقة معبر إيرز بمشاركة المئات، إذ تعرضت بنية المعبر التحتية في الجانب الفلسطيني إلى أعمال تخريب”.

وأضاف أنه “في أعقاب ذلك تقرر إغلاق المعبر حتى استكمال تصحيح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب”، مبينًا أن “الدخول عبر المعبر سيخصص لحالات إنسانية يتم الموافقة عليها بشكل خاص”.

وكان عدد من التجار الفلسطينيين قالوا صباح اليوم للصحافيين، إن “الجيش الإسرائيلي أغلق معبر إيرز بدعوى الاحتجاجات التي وقعت بالأمس، قرب المعبر”.

وعصر أمس الثلاثاء، نظمت الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، مسيرة احتجاجية بعنوان “معًا لحماية حقوق اللاجئين”، قرب معبر “إيرز”؛ شارك فيها المئات من الفلسطينيين واللاجئين.