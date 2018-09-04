واشنطن تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول إدلب

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة، يوم الجمعة المقبل، حول عملية عسكرية محتملة يعد لها النظام السوري وحلفاؤه على محافظة إدلب، شمال سوريا.

وفي مؤتمر صحفي، بمناسبة ترؤس بلادها أعمال المجلس للشهر الجاري، قالت المندوبة الأمريكية، نيكي هيلي: “تحدثت اليوم مع أعضاء المجلس، وأستطيع القول إن غالبيتهم يؤيدون عقد الجلسة، ونعمل على إتمامها الجمعة المقبل”.

وأضافت: “إدلب موضوع في غاية الخطورة (…) نرى الآن اتهامات يسوقها النظام السوري وروسيا للخوذ البيضاء (الدفاع المدني)”.

وتابعت: “رأينا هذه اللعبة من قبل.. يفعلون ذلك في كل مرة يستخدمون فيها الأسلحة الكيميائية في هجماتهم”.

وشددت على أنه “لا ينبغي على مجلس الأمن أن ينتظر حتي يقع الهجوم لكي يجتمع، بل يجب الاجتماع الآن لكي يقول إنه لا يجب مهاجمة المدنيين بالأسلحة الكيميائية”.

ومضت قائلة: “إذا كان النظام يريد أن يسيطر على كل سوريا فبإمكانه ذلك، لكن دون أن يستخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه”.