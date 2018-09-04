سقوط متظاهرين في احتجاجات ترفض وقف أمريكا دعم “الأونروا” في غزة (صور)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس، مساء الثلاثاء، إصابة 25 فلسطينيًا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في محيط معبر “إيرز” شمال قطاع غزة، احتجاجًا على القرار الأمريكي بوقف تمويل “الأونروا”.

وقال الناطق باسم الوزارة في غزة، أشرف القدرة، إنّ “25 مواطنًا أصيبوا بجراح مختلفة واختناق بالغاز جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل شمال قطاع غزة”.

وتظاهر المئات من الفلسطينيين بالقرب من بوابة معبر “إيرز” شمال قطاع غزة، رفضًا لقرار الإدارة الأمريكية وقف المساعدات، التي كانت تقدمها لصالح وكالة “الأونروا”، والتي تقدم خدماتها لنحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني في كافة أماكن تواجدهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وقف مساعداتها التي كانت تقدمها لصالح “الأونروا”، وهو ما رفضته الأخيرة واعتبرته تسييسًا للمساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنها ستستمر في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين رغم الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها.