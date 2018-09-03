ترامب يحذر الأسد وحلفاءه من شنّ “هجوم متهور” على إدلب

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس السوري بشار الأسد، وحلفاءه من شن “هجوم متهور” على محافظة إدلب.

وقال ترامب على تويتر اليوم الإثنين “سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانيًا جسيمًا بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة. مئات الآلاف من الأشخاص ربما يُقتلون. لا تسمحوا بحدوث هذا!”.

وحذرت عدة دول أوروبية من الأخطار الإنسانية المنتظرة جرّاء الهجوم المرتقب الذي ينوي النظام السوري وحلفاؤه شنه على إدلب آخر معاقل المعارضة السورية.

وحذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الإثنين، من وقوع كارثة إنسانية في حال تنفيذ عملية عسكرية محتملة بمحافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة بشمال غرب سوريا.

ودعت فرنسا كلًا من روسيا وتركيا للحفاظ على الخطوات التي من شأنها خفض العنف في إدلب السورية.