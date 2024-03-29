"خطوة مفاجئة" .. قلق إسرائيلي من استئناف التمويل الفرنسي للأونروا

مثل القرار الفرنسي بتخصيص 30 مليون يورو لتمويل وكالة "الأونروا" هذا العام "خطوة مفاجئة ومقلقة" لإسرائيل، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية مساء الخميس.

وأشارت الصحيفة إلى أن "القرار الفرنسي يأتي دون وجود آليات لمنع وصول هذه الأموال إلى حركة حماس في قطاع غزة".

ودأبت إسرائيل على مهاجمة الوكالة الأممية منذ بدء حملتها العسكرية على قطاع غزة، قبل قرابة 6 أشهر، بعد أن اتهمت موظفين ينتمون للأونروا بالانتماء لحماس، ودعت دول العالم إلى وقف تمويلها والبحث عن كيانات أخرى تتولى مهماتها بالقطاع.

وقالت الصحيفة إن 30 مليون يورو ستصل الوكالة الأممية من فرنسا خلال العام الجاري، وذلك بعد أن كانت باريس قد قررت تعليق تمويلها للوكالة في ظل مزاعم إسرائيل بمشاركة بعض موظفي الأونروا في هجوم الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول.