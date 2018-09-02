فرار 400 معتقل من سجن ليبي في طرابلس

فرَّ نحو 400 معتقل الأحد بعد أعمال شغب في سجن يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس التي تشهد مواجهات دامية منذ أسبوع، وفق ما أفادت الشرطة القضائية في بيان.

وقالت الشرطة إن “المعتقلين تمكنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب” على هامش المعارك بين مجموعات مسلحة قرب سجن عين زارة، من دون أن تحدد طبيعة الجرائم التي سجن هؤلاء بسببها.

وفي ذات السياق، أعلن اللواء السابع مشاة الليبي، مساء اليوم الأحد، أن ميليشيات ليبية أطلقت سراح السجناء للمشاركة في القتال معهم، بعد فرار مجموعة كبيرة من المغرر بهم.

وأوضح اللواء السابع مشاة، أن الميليشيات أفرجت عن السجناء بشرط القتال معهم ضد الجيش المتقدم لتحرير العاصمة من قبضة داعش.

وتشهد العاصمة طرابلس أوضاعًا أمنية متفجرة في ظل تواصل الاشتباكات وسقوط القذائف العشوائية على مواقع مدنية في مختلف أنحاء المدينة خلّفت عددًا من القتلى والمصابين.