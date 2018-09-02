شاهد كيف أصبح مطار المزة العسكري في دمشق بعد تعرضه لانفجارات ضخمة

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من رواية النظام السوري حول الانفجارات الضخمة التي تعرض لها مطار المزة العسكري صباح اليوم الأحد.

ونشر النشطاء صورة لمطار المزة العسكري تُظهر حجم الدمار الذي لحق به، متسائلين عن السبب الحقيقي الذي تسبب بكل هذا الخراب في المطار.

كما نشرت شبكة الثورة السورية على صفحتها في فيسبوك صورًا تظهر آثار الانفجارات الضخمة التي حصلت في المطار العسكري.

وتضاربت الأنباء بشأن سبب تلك الانفجارات، فبينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجارات ناجمة عن ضربات جوية إسرائيلية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، نفى مصدر عسكري سوري تعرض مطار المزة لأي هجوم إسرائيلي، وقال إن الانفجارات تعود لانفجار مستودع ذخيرة قرب المطار بسبب تماس كهربائي.

وعلّق الرسام الكاريكاتيري موفق قات على الموضوع بطريقته الخاصة قائلًا: “ماس كهربائي بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع ايران وصواريخ اس 300 و 400 و600 و…”.