مُرحّبًا بوقف واشنطن تمويلها.. نتنياهو يطالب بإلغاء “الأونروا”

رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، بقرار الولايات المتحدة القاضي بوقف كامل التمويل المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

وقال نتنياهو في معرض تعليقه على القرار الأمريكي، إن “واشنطن قامت بشيء مهم للغاية، حيث إنها توقفت عن تمويل الأونروا، مضيفًا أنه “علينا إلغاء مؤسسة اللاجئين، هذا تغيير مرحب به ومهم للغاية ونحن ندعمه”.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي، عن نتنياهو قوله خلال حفل افتتاح السنة الدراسية في مدرسة بروير اليهودية الابتدائية، “نريد إغلاق المزيد من مؤسسات اللاجئين التي تعمل على إعادة تأهيل الفلسطينيين”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قررت الجمعة الماضي، وقف كل التمويل الذي تقدمه لـ”الأونروا”.

في المقابل، ردّت حركة حماس على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إن، “ترحيب نتنياهو بالقرارات الأمريكية ضد الأونروا، يدلل على أنها قرارات إسرائيلية بثوب أمريكي”

وقالت حماس على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري، في تصريح صحفي إن “الاحتلال سيتحمل المسؤولية عن كل التداعيات”، مؤكدًا على أن “حركته لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا التصعيد الذي يمس الحقوق الوطنية”.