الشرطة الصومالية: هجوم بسيارة ملغومة على مكتب حكومي في مقديشو

وقال ضابط الشرطة عبدالله حسين لرويترز “سيارة ملغومة يقودها انتحاري صدمت مديرية هولوداغ في مقديشو. من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هناك ضحايا”.

وقال شاهد عيان، إن عربات الإسعاف نقلت الضحايا إلى المستشفيات، كما يبحث الناس بين الأنقاض عن أي ناجين. وأطاح الانفجار أيضًا بسقف مسجد وألحق أضرارًا بمنازل قريبة.

ورأي مراسل من رويترز في المكان يدًا بشرية وبقع دماء وسط الأنقاض.

وتقاتل حركة الشباب الصومالية المتشددة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب، والتي تحميها قوات حفظ السلام المفوضة من الاتحاد الأفريقي.