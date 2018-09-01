قيادي في “الحشد” يؤكد إرسال إيران صواريخ باليستية لجهات “شيعية” في العراق

أكد قيادي في هيئة الحشد الشعبي، التي تضم عددًا من الميليشيات المدعومة من إيران، اليوم السبت، نبأ إرسال إيران صواريخ باليستية لجهات “شيعية” في العراق، وهو أمر وصفه بـ”الظاهرة الخطيرة”.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية القضية، لـ”إرم نيوز”، إن “التقارير التي تحدثت عن إرسال إيران صواريخ باليستية لجهات شيعية في العراق تحسبًا لهجمات محتملة على مصالحها، صحيحة”، مبينًا أن “هذه سابقة خطيرة، فالبعض يريد جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات”.

وأشار القيادي في “الحشد” إلى أن “دخول الأسلحة إلى الجهات المسلحة الشيعية من قبل إيران تتم من خلال المنافذ الحدودية كالشلامجة، والمنذرية وبدرة، كما أن هناك منافذ غير رسمية يتم من خلالها إدخال الأسلحة إلى العراق”.

وكانت وكالة “رويترز”، أفادت، أمس الجمعة، أن إيران قدمت صواريخ باليستية لجهات “شيعية” في العراق تحسبًا لهجمات محتملة على مصالحها، نقلًا عن مصادر إيرانية وغربية.