98 حزبًا يتنافسون بالانتخابات التشريعية في موريتانيا

توجه نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نيابية ومحلية، تجري دون حضور مراقبين دوليين، في الوقت الذي فتحت فيه صناديق الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي على أن ينتهي التصويت الساعة 7 مساء.

ويتنافس في الانتخابات 98 حزبًا من أصل 102، على 157 مقعدًا برلمانيًا، فيما يجرى التنافس على 219 بلدية، وللمرة الأولى يتم التنافس على 13 مجلسًا محليًا للتنمية.

ويبلغ عدد المقترعين مليونًا و400 ألف و663 ناخبًا مسجلًا، بينما وصل عدد المراكز الانتخابية 4 آلاف و35 مركزًا، في الوقت الذي تقرر فيه في حال وجود جولة ثانية، أن تجري في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأقبل المقترعون بكثافة على عدد من مكاتب التصويت في العاصمة نواكشوط، في حين لم تعلن بعد أي خروقات بشأن انطلاق العملية، من الأحزاب أو اللجنة المستقلة للانتخابات.

وفي وقت سابق قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنها “وفّرت جميع الظروف الملائمة لانطلاق العملية الانتخابية بالشكل المطلوب”، مؤكدة أن “جميع اللوازم من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار، وصلت مكاتب الاقتراع في عموم البلاد”.