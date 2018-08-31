ائتلاف العبادي يرد على طهران: كفاكم من التدخل في شؤوننا.. مشروعكم فشل

أعلن ائتلاف “النصر”، الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق الحالي، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، رفضه للتصريحات الإيرانية المتعلقة بإقالة فالح الفياض، مستشار الأمن القومي ورئيس هيئة الحشد الشعبي من مناصبه.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، لـ”إرم نيوز”: إنّ “هذا التصريح الإيراني مرفوض، فهو تدخل سافر في الشأن العراقي، وعلى طهران الكف عن هذه التدخلات”، مبينًا أنّ “هذا التصريح دليل على وجود التدخل الإيراني الكبير في الشؤون العراقية الداخلية”.

وأوضح السنيد أنّ “ذلك دليل على فشل المشروع الإيراني في العراق، خصوصًا بعد تشكيل تحالف سياسي عراقي وطني يضم كلًا من (سائرون – النصر – الحكمة – الوطنية)، فهذه القوى المهمة والرئيسية في العراق ترفض أي تدخل أجنبي بالشأن العراقي الداخلي، كما نقول لإيران إنه لا مشروع لكم في العراق بعد اليوم”.

ووصفت إيران، في وقت سابق اليوم الجمعة، قرار العبادي بإقالة الفياض من منصبه بـ”الخاطئ”، مشيرة إلى أنّها ترصد المواقف الصادرة من العراق، بحسب ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي.