عراقيون يحتجون على “التدخل” الأمريكي في تشكيل الحكومة

احتج مئات العراقيين، اليوم الأربعاء، على ما أسموه “تدخل” الولايات المتحدة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واحتشد المحتجون أمام مدخل “المنطقة الخضراء” في العاصمة بغداد، ورفعوا لافتات حملت صورًا لمبعوث ترامب، كُتب عليها:”من يجلس مع مبعوث ترامب خائن لدماء الشهداء”.

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون التحالف الدولي، بريت ماكغورك، وصل إلى العراق أمس الثلاثاء، في إطار جولة من المباحثات الخاصة بتشكيل الحكومة.

ونقلت “الأناضول” عن مصطفى جلال، أحد المتظاهرين، قوله، إنّ “التدخل الأمريكي في تشكيل الحكومة مرفوض على جميع المستويات، فالناس ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، واختاروا ممثليهم في البرلمان، لذلك يجب أن تُترك الأمور لتسير وفق الإجراءات القانونية والدستورية دون تدخلات خارجية، خاصة الأمريكية”.

وتتنافس الولايات المتحدة وإيران في الخفاء، لتشكيل حكومات موالية لها في العراق، إذ عادة، ما تحظى الحكومات بمباركة كل منهما منذ إسقاط النظام العراقي السابق في 2003 بيد قوات دولية قادتها أمريكا.

وباتت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت في 12 مايو/أيار الماضي، قطعية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية عليها في 19 أغسطس/آب الجاري.

ولا تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث، لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة الجديدة.