هل منحت تركيا المعارض الكويتي مسلم البراك إقامة مؤقتة؟

أعلن نشطاء وحسابات إخبارية كويتية، اليوم الأربعاء، عن منح السلطات التركية إقامة لمدة خمس سنين للنائب الكويتي السابق والمعارض مسلم البراك، المدان بقضية اقتحام مجلس الأمة.

ويأتي تداول الأنباء حول منح البراك الإقامة التركية في الوقت الذي يستقر فيه النائب المعارض في اسطنبول، والتي سافر إليها منذ قرابة شهرين، قبيل صدور الحكم النهائي في قضية اقتحام مجلس الأمة.

ويواجه البراك حكمًا بالسجن 3 سنوات ونصف السنة، في قضية اقتحام “مجلس الأمة”، التي صدر فيها الحكم في شهر تموز/ يوليو الماضي، برفقة نواب سابقين وحاليين ونشطاء كانوا قد شاركوا في القضية، حيث تنوعت الأحكام الصادرة بحقهم بين السجن، والبراءة والامتناع عن العقاب.

ولاقى خبر منح البراك الإقامة التركية، بالرغم من عدم تأكيد الخبر من النائب المعارض حتى اللحظة، تفاعلًا من قبل النشطاء الذين تتباين مواقفهم منه، بين من “رحب به وواصفًا البراك بضمير الأمة، وبين من اعتبر منحه الإقامة ورقة ستستخدمها السلطات التركية من خلال تهيئة تربة خصبة للمعارضة الكويتية لاستخدامها وقتما شاءت”.