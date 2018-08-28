الحريري يهدد بكشف أسماء معرقلي تشكيل الحكومة الجديدة

هدّد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، بكشف أسماء من “يعرقلون” تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحريري إنّ “الإسراع بتشكيل الحكومة، مسؤولية كل الأطراف، وسيأتي وقت أُسمّي فيه من يعرقل التشكيل”.

وأضاف في حديث مع الصحفيين عقب انتهاء اجتماع كتلته البرلمانية في بيروت:”سألتقي عددًا من الفرقاء السياسيين، ونأمل أن يتبلور شيء خلال يومين أو ثلاثة أيام”.

وأكد أنّ “تشكيل الحكومة موضوع حصص.. وأحزاب سياسية تريد حصصًا زيادة، وتريد حجمًا في مجلس الوزراء”، مشددًا على أنّه المكلف بتشكيل الحكومة، ويعرف صلاحياته “وإذا كان لدى أحد ملاحظات فليضعها أمامي”.

وتابع:”لا تعنيني أية مطالعات دستورية يقدمها هذا الوزير أو ذاك، وأنا رئيس الحكومة المكلف، وسأبقى مكلفًا، وسأشكّل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية”.

وكان وزير العدل سليم جيرصاتي (محسوب على الرئيس ميشال عون) قال إنّ “عون سيلجأ أول أيلول/ سبتمبر إلى “خيارات” (لم يكشف عن طبيعتها) لإيجاد حلول لأزمة تشكيل الحكومة”.

ووجّه عون أمس الإثنين، رسائل غير مباشرة للحريري من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة.