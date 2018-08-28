“تحالف الفتح” يعلن “الكتلة الكبرى” التي ستشكل الحكومة العراقية الأحد

أكد “تحالف الفتح“، الذي يتزعمه هادي العامري، أحد قادة فصائل “الحشد الشعبي”، اليوم الثلاثاء، أنه استطاع تشكيل الكتلة الكبرى، والتي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في التحالف عدي عواد، لـ “إرم نيوز” إن “محور (الفتح – دولة القانون) لديه أعداد وتواقيع كافية لتشكيل الكتلة الكبرى، وأي أحاديث غير ذلك عبارة عن أكاذيب”.

وأكد أن “الفتح ودولة القانون والكتل المتحالفة معهما بإمكانها إعلان الكتلة الكبرى، الآن، لكنَّ هناك تريثًا بطلب من بعض الشركاء”.

وأضاف عواد، وهو أحد الفائزين بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، إن “إعلان الكتلة النيابية الكبرى سيتم الأحد المقبل كحد أقصى، أي سيكون ذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي”.

وأوضح أن “الكتلة الكبرى، ستضم بالإضافة إلى دولة القانون والفتح، قوى سنية وكردية مهمة ورئيسة في العملية السياسية، دون الكشف عن اسمها”.

وأصدر رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، أمس الاثنين، مرسوماً جمهورياً يقضي بدعوة مجلس النواب لعقد جلسته الأولى في الثالث من شهر أيلول/سبتمبر المقبل، على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الـ(12 من أيار 2018) لتشكيل الكتلة الكبرى تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وحصل تحالف “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على المرتبة الأولى في الانتخابات، ثم جاء تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، أحد قادة الحشد الشعبي والأمين العام لمنظمة بدر، وبعده ائتلاف “النصر”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي.