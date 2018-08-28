ائتلاف المالكي يعلن انضمام 25 نائبًا لتشكيل الكتلة الأكبر

كشف “ائتلاف دولة القانون”، بزعامة رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، اليوم الاثنين، عن انضمام 25 نائبًا من ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي إلى محور (الفتح – دولة القانون).

وقال قيادي في الائتلاف فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، “إن هناك أكثر من 25 نائبًا من (ائتلاف النصر) انضموا إلى الكتلة الأكبر، التي يعمل عليها محور (الفتح – دولة القانون)”.

وأوضح المصدر أن “هؤلاء النواب رفضوا الكشف عن الانضمام حاليًا، وسنعلن عنهم عند وضع اللمسات الأخيرة لإعلان الكتلة الأكبر”.

وأضاف أن “حزب (الفضيلة)، المنضوي في ائتلاف النصر، والذي يملك 8 مقاعد برلمانية، سينضم إلى محور (الفتح – دولة القانون) قريبًا، فبقاؤه مع المحور الآخر سيضيع عليه نقاطه، وربما لا يحصل على أي وزارة في الحكومة المقبلة”.

وتشهد الساحة السياسية في العراق حراكًا واسعًا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في الـ12 من أيار/ مايو 2018 لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدًا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

وحصل تحالف “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على المرتبة الأولى في الانتخابات، ثم جاء تحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري، أحد قادة “الحشد الشعبي” والأمين العام لمنظمة بدر، وبعده ائتلاف “النصر”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي.