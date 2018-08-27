من بينها إنشاء منطقة صناعية ومستشفى أورام.. مؤتمر في بروكسل لبحث إقامة مشاريع بغزة

تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع المقبل، اجتماعًا بمشاركة ممثلين فلسطينيين وأوروبيين، لبحث إقامة مشاريع في قطاع غزة، بهدف تحسين الوضع الإنساني في القطاع، وفق ما ذكر موقع “كان” الإخباري الإسرائيلي.

وحسب “كان” فإن “إسرائيل ستقترح سلسلة من المشاريع بعد الهدوء الأمني، لتحسين الوضع الإنساني في غزة باجتماع سيُعقد الأسبوع المقبل في بروكسل، حيث سيشارك بالمؤتمر ممثلون عن منسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية، وممثلون عن السلطة الفلسطينية ودبلوماسيون من النرويج وممثلون من الأمم المتحدة“.

وأضاف الموقع أن “من بين المشاريع التي سيتناولها الاجتماع، إنشاء مستشفى أورام للأطفال في غزة، وإنشاء منطقة صناعية في كارني للعمال الفلسطينيين، وتركيب ألواح شمسية على أسطح المنازل في غزة، وإنشاء خط كهرباء سيضاعف الإمدادات إلى القطاع “.

وذكر “كان” أن “اجتماع الدول المانحة سيعقد في أواخر أيلول/ سبتمبر في نيويورك، بحضور الوزير تساحي هنغبي ومنسق الأنشطة الحكومية، بهدف جمع الأموال لدعم هذه المشاريع”.

وشهدت الأيام الأخيرة اجتماعات مكثفة في القاهرة مع الفصائل الفلسطينية، بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل بإشراف أممي ومصري، وجسر الهوة بين حركتي فتح وحماس من خلال إنهاء الانقسام الفلسطيني.