في أول خطاب منذ عام لزعيم داعش.. أبو بكر البغدادي يخاطب أنصاره في تسجيل جديد

دعا زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أول خطاب منسوب له منذ نحو عام أنصاره للثبات، في تسجيل صوتي جديد تداولته مواقع مختصة في متابعة أخبار التنظيمات الإرهابية.

وقال البغدادي في التسجيل الذي نشر على صفحة مؤسسة الفرقان الإعلامية الأربعاء “ميزان النصر أو الهزيمة عند المجاهدين ليس مرهونًا بمدينة أو بلدة سلبت، وليس خاضعًا لما يملكه مملوك من تفوق جوي أو صواريخ عابرة للقارات أو قنابل ذكية”.

وكان التنظيم حتى العام الماضي يسيطر على مساحات كبيرة من سوريا والعراق؛ لكنه أجبر على التقهقر إلى الصحراء بعد هزائم متتالية في هجمات منفصلة بالبلدين.

ويعتقد أن البغدادي، الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين في 2014 بعد السيطرة على مدينة الموصل بشمال العراق، يختبئ في منطقة الحدود العراقية السورية بعد أن خسر كل المدن والبلدات التي كانت تخضع لما يسمى دولة الخلافة.

ووردت أنباء مرارًا عن مقتل البغدادي أو إصابته منذ أن قاد مقاتليه في اجتياح شمال العراق. ورغم أن مكانه لا يزال غير معروف فإن خطاب اليوم الأربعاء يوحي فيما يبدو أنه لا يزال على قيد الحياة.

وأوردت قناة إعلامية تابعة للتنظيم في وقت سابق هذا العام أنباء عن مقتل أحد أبنائه في مدينة حمص بسوريا.

وكانت آخر رسالة من البغدادي في صورة تسجيل صوتي مدته 46 دقيقة نشرته مؤسسة الفرقان في سبتمبر/أيلول، ودعا فيه أنصاره في أنحاء العالم لشن هجمات على الغرب ومواصلة القتال في العراق وسوريا ومناطق أخرى.