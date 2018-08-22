عمار الحكيم يدعو واشنطن إلى استثناء العراق من عقوبات إيران

دعا زعيم تيار “الحكمة الوطني” في العراق عمار الحكيم اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى استثناء بغداد من العقوبات التي فرضتها على إيران.

وقال الحكيم في خطبة صلاة عيد الأضحى اليوم: “ندرك خطورة عدم الالتزام بالعقوبات التي فرضتها أمريكا على إيران لبلدان ريعية الاقتصاد مثل العراق”.

وطالب الحكيم، واشنطن بـ”إعادة النظر بخيار فرض العقوبات والحصار على الشعب الإيراني واستثناء العراق منها”. وأضاف: “لن نقبل بفرض العقوبات الاقتصادية الظالمة على الشعوب، ولن نسمح بتعريض مصالح بلدنا للخطر”.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن بغداد ستحترم كافة العقوبات الأمريكية، لكنه تراجع عن ذلك بعد أن واجه انتقادات حادة من خصومه السياسيين، خاصة من الشيعة والمقربين من طهران.

وقال العبادي، إن العراق سيظل يحترم المطلب الخاص بمشتريات الدولار الأمريكي، ويعني هذا أنه لا يمكن للبنوك والحكومة العراقية الدفع لحكومة إيران أو كياناتها بالعملة الأمريكية.

ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.

وبلغت قيمة البضائع التي استوردها العراق من إيران نحو 6 مليارات دولار لفترة عام بين مارس/آذار 2017 ومارس 2018، بما يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي واردات العراق في 2017.

ويتربط البلدان كذلك بعقود للطاقة، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 12 مليار دولار العام الماضي.

وتسود مخاوف في العراق من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابًا سياسيًا في وقت تعمل فيه القوى السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة على تشكيل حكومة جديدة.