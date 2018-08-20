العاهل المغربي يعين وزيرًا جديدًا للاقتصاد والمالية

عيّن العاهل المغربي، الملك محمد السادس اليوم الإثنين، محمد بنشعبون، وزيرًا للاقتصاد والمالية، خلفًا لمحمد بوسعيد، الذي تمت إقالته قبل أسابيع بشكل مفاجئ.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، إنّ “الملك محمد السادس، عين بنشعبون طبقًا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني”.

وأدى الوزير الجديد، الذي كان يشغل منصب المدير العام لمجموعة “البنك الشعبي المركزي”، القسم أمام الملك.

وكان العاهل المغربي قد أقال قبل أسابيع، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، من منصبه، بشكل مفاجئ، إذ أوضح للديوان الملكي حينها أنّ “القرار يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.