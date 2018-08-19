بعد الإفراج عنه.. فرج إقعيم يصل إلى معقله في بنغازي الليبية

أكد مصدر من عائلة وكيل وزارة داخلية حكومة الوفاق، الرائد فرج إقعيم، على أن الأخير وصل إلى معقله القديم بمنطقة برسس في بنغازي، وذلك بعد قرار الإفراج عنه من قبل قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”إرم نيوز”، إن “شبانًا من قبيلة العواقير التي ينتمي لها إقعيم، أطلقوا النار؛ ابتهاجًا بوصوله إلى معقله القديم في برسس، كما أقيمت وليمة كبيرة على شرفه”.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمر بالإفراج عن إقعيم؛ في إطار المصالحة الوطنية، واستجابة لمناشدات شيوخ قبيلة إقعيم.

واعتقل إقعيم بعد هجوم شنه الجيش على مراكز قواته، في تشرين الثاني/فبراير الماضي، ومنها معقله الرئيس في برسس، بعد تصريحات مناهضة لقائد الجيش الوطني، حيث أحيل إلى السجن.