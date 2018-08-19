نقابة الأطباء الأردنيين تعلق العمل بلائحة الأجور الجديدة

أعلن رئيس مجلس النقباء الأردنيين، نقيب الأطباء علي العبوس، عن أنه تم تعليق العمل بلائحة الأجور الطبية لعام 2018، في حين يتم العمل على إعداد لائحة جديدة.

وأعلنت نقابة الأطباء، الخميس الماضي، عن لائحة للأجور في كافة الاختصاصات الطبية، أظهرت ارتفاعًا بنسبة 200% حسب تصريح للنائب في البرلمان مصطفى ياغي على حسابه في “فيسبوك”، ولاقت ردود فعل وانتقادات واسعة في البلاد.

وعلقت النقابة، مساء السبت، قرار العمل باللائحة؛ استجابة لردود الفعل النقابية والشعبية الرافضة لها.

وبيّن العبوس، أن “اللائحة التي تم تعليق العمل بها ليست جديدة، فقد تم التجهيز لها منذ أكثر من عام ونصف، وتهدف لإنصاف الطبيب من شركات التأمين، التي لا تدفع له سوى مبلغًا بسيطًا مقارنة بالآخرين”.

كما اعتبر اللائحة أنها “تقف إلى جانب المواطن الأردني، الذي يجد تسعيرة مختلفة في كل عيادة”.

وأردف العبوس: “اللائحة معلقة الآن، ولا يعمل بها لحين إعداد قائمة جديدة، دون أن يعطي موعدًا لذلك، نحن في صف المواطن ولا نقبل أن يزاود علينا أحد بذلك”.

ولفت العبوس في ختام حديثه، إلى أن “اللائحة المعلقة تضم الإجراءات الطبية المختلفة لـ 52 جمعية اختصاص في المملكة”، دون أن يحدد عددًا معينًا لتلك الإجراءات.