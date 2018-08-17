“المحور الوطني” السُّني يبدأ حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بدأ تحالف “المحور الوطني” الذي يضم غالبية الكتل السياسية السُّنية في العراق الجمعة حوارات رسمية مع الكتل الأخرى الفائزة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن التحالف السُّني أن لجنته التفاوضية عقدت لقاء رسميًا موسعًا مع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري بناءً على دعوة منه.

وأشار تحالف المحور الوطني إلى أنه تلقّى دعوة رسمية من تحالف “سائرون” المدعوم من مقتدى الصدر، وتحالف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث تشكيل الحكومة الجديدة”، موضحًا أن قيادة تحالف المحور الوطني، ستعقد يوم الأحد المقبل، اجتماعًا لتحديد موقفه النهائي من هذه الدعوات.

وأشار التحالف السُّني إلى أن “الكتلة الأكثر عددًا التي يُجرى تشكيلها حاليًا عبر الحوارات والتحالفات بين الأحزاب هي التي ستضع البرنامج الحكومي، وتتفق على اختيار الرئاسات الثلاث، وتشكيل الكابينة الحكومية المقبلة”.

وشدّد المحور الوطني على أن “المعيار الذي يحدد اشتراك أو عدم اشتراك أي طرف في هذه الكتلة هو الاتفاق على البرنامج الحكومي حصرًا دون أي اعتبارات أخرى”.

يشار إلى أنه أعلن يوم الثلاثاء الماضي عن تأسيس تحالف المحور، ويضم أبرز الشخصيات السُّنية، وهم: أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية/ زعيم حزب للعراق متحدون، وخميس الخنجر الأمين العام للمشروع العربي، وجمال الكربولي رئيس حزب الحل، وسليم الجبوري زعيم حزب التجمع المدني للإصلاح، وأحمد الجبوري، ورئيس حزب الجماهير الوطنية، وفلاح الزيدان وزير الزراعة سابقًا.