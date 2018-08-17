مظاهرات جديدة في عدة محافظات عراقية.. وتلويح بـ”عصيان مدني”

شهدت محافظات عراقية مظاهرات جديدة، اليوم الجمعة، جدد منظموها مطالباتهم بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وسط تحذيرات من إمكانية اللجوء إلى العصيان المدني.

وفي محافظة البصرة جنوبي العراق، قال متظاهر، يدعى جبار الخفاجي، إنّ منطقة عز الدين سليم شمالي البصرة، التي شهدت اعتقال عدد من أبنائها قبل يومين، تشهد حالة من التوتر”، مبينًا لوكالة “الأناضول” أنّ “الأهالي ينتظرون الإفراج عن المعتقلين”.

وقال مهددًا الحكومة: إنّ “قرارنا سيكون اللجوء إلى العصيان المدني في حال استمرت قوات الأمن باستخدام القوة ضد المتظاهرين العزل”.

وكانت قوات الأمن العراقية اعتقلت، الأربعاء الماضي، أكثر من 20 متظاهرًا في محافظة البصرة، فيما قتل آخر بعد “تعرضه للضرب” على يد عناصر الأمن.

ووسط مدينة البصرة، احتشد العشرات، في منطقة “دور الشرطة”؛ لمطالبة الإدارة المحلية والحكومة الاتحادية بتوفير الخدمات الأساسية وتقليص معدل البطالة بين شريحة الشباب.

وفي العاصمة بغداد، تظاهر مئات العراقيين في ساحة التحرير؛ للمطالبة بمحاسبة الفاسدين والقضاء على البطالة وتحسين أوضاع المواطنين.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة بمحيط ساحة التظاهرة، ومنعت حركة السيارات، وعززت تواجدها على الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة.

وقال متظاهر يدعى محمد الجابري: إنّ “هناك تسترًا على الفساد وعلى رموزه في العراق، والدليل غالبية المتهمين بالفساد هم أحرار ولم يتخذ أي إجراء لغاية الآن قد يمهد لمحاسبتهم”، مشيرًا إلى أنّ “غالبية الطبقة السياسية غير جادة في كشف الفساد والمفسدين؛ بسبب المحاباة أو تورط الأحزاب السياسية في الفساد”.

وقُتل 15 شخصًا وأصيب المئات، خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ التاسع من الشهر الماضي.