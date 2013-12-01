طلاب من أنصار مرسي يحرقون سيارة شرطة

القاهرة ـ أضرم طلاب جامعيون يناصرون الرئيس المعزول محمد مرسي النار في سيارة شرطة، الأحد، بالقرب من جامعة القاهرة، ووضعوا حواجز حديدية مقابل الجامعة داعين إلى اعتصام حتى" إسقاط الانقلاب".

ورشق عشرات من طلاب جامعة القاهرة المناصرين للرئيس المعزول، سيارات الشرطة المتواجدة على مدخل كوبري (جسر) الجامعة، فاشتعلت النار في إحداها، ومزقوا لافتات تدعو المواطنين إلى الموافقة على مشروع الدستور المعدل.

ومنع الطلاب سيارة إطفاء من التدخل لإخماد النار في سيارة الشرطة، وردَّدوا هتافات معادية للحكومة ولقادة الجيش والأمن.

ووضع الطلاب حواجز حديدية على مداخل الميدان، داعين زملاءهم إلى بدء اعتصام مفتوح "إلى حين سقوط الانقلاب".

وتأتي التطورات عقب نحو أسبوع من صدور قانون "تنظيم التظاهر" الذي يتطلب إخطار الجهات الأمنية المعنية بموعد التظاهرة أو أي فعالية للاحتجاج قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل.