عشرات العراقيين يبدأون اعتصامًا مفتوحًا إثر مقتل متظاهر

بدأ مواطنون عراقيون، اليوم الخميس، اعتصامًا مفتوحًا، وسط محافظة البصرة الغنية بالنفط، جنوبي البلاد، احتجاجًا على مقتل متظاهر، واعتقال آخرين خلال فضّ تظاهرتين.

وقال رافد الكناني، وهو أحد المعتصمين، إن العشرات نصبوا الخيام أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، وبدأوا الاعتصام المفتوح احتجاجًا على تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، وعدم تلبية الحكومة الاتحادية للمطالب.

وتابع الكناني أن “قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين العزل، واستخدمت الغاز المسيل للدموع، ضد شباب يطالبون بحقوقهم والخدمات الأساسية”.

وأكد أن الحكومة “أوعزت لقوات الأمن بقمع التظاهرات التي تخرج في البصرة”.

وخلال اليومين الماضيين، تدخلت قوات الأمن وفضّت تظاهرتين بالقوة، إحداهما أمام حقل غرب القرنة 2 النفطي، والثانية وسط ناحية عز الدين سليم، شمالي المحافظة.

وقال مصدر عسكري، إن هذه العملية أدت إلى مقتل متظاهر واعتقال 20 آخرين، وإصابة عنصري أمن بجروح.

وفتحت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، تحقيقًا بأحداث العنف التي شهدتها البصرة على مدى الـ48 ساعة الماضية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان له، إن المفوضية تلقت بلاغات بوجود اعتقالات عشوائية في قضاء المدينة، مضيفًا أن المعلومات الأولية تشير بالفعل إلى اعتقال أكثر من 20 متظاهرًا.

وأشار الغراوي إلى جرح اثنين من المتظاهرين “نتيجة للعنف المتبادل، مع ورود أخبار عن وفاة أحدهما بفعل سوء الاعتقال”.