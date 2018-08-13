السراج يطلب من الأوروبيين موقفًا موحدًا تجاه قضايا ليبيا

أكد فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، خلال لقائه مسؤولة أوروبية، على ضرورة وجود موقف أوروبي موحد، إزاء القضايا السياسية في بلاده.

والتقى السراج اليوم الإثنين، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بيتينا موشايدت، حيث ناقش مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا.

واتفق الجانبان، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، على أهمية وجود موقف أوروبي موحد تجاه القضايا السياسية في ليبيا، وقد”اتفقا أيضًا على ضرورة أن يكون العمل بالنسبة لمسار الانتخابات، تحت مظلة الأمم المتحدة، إضافة إلى أن يجري الاقتراع على قاعدة دستورية سليمة”.

ووفق البيان فإن اللقاء تناول ملف الهجرة غير الشرعية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد هذه المعضلة.

وتناول اللقاء ما “تم الاتفاق عليه خلال زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيدريكا موغريني، إلى طرابلس، في 14 تموز/يوليو الماضي، من وضع أسس لشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، ومساهمة الاتحاد في دعم قطاعي الصحة والتعليم”.