الحكومة الأردنية تحذر من الشائعات خلال عملية السلط الأمنية

حذّرت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، اليوم الأحد، من تداول أخبار “غير صحيحة” بخصوص “مداهمة السلط” الجارية منذ الأمس لإلقاء القبض على مشتبه بتورطهم في تفجير الجمعة بمدينة “الفحيص”.

وأكدت في تصريحات صحافية أن العملية الأمنية مستمرة وأن عمليات البحث والتفتيش أثمرت عن انتشال 3 جثث لإرهابيين من قبل الأجهزة الأمنية المختصة في موقع السلط، وضبط أسلحة أتوماتيكية.

وكشفت غنيمات عن انعقاد “خلية أزمة فور اندلاع الأحداث في مدينة السلط؛ لمتابعة أبرز المستجدات، والوقوف على آخر تطورات العملية الأمنية، وإدارة المشهد الإعلامي”.

وأضافت: “لا تزال الخليّة منعقدة حتى اللحظة، وتضم رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة، ومدير الأمن العام، ومدير عام الدرك، ومدير عام الدفاع المدني”.

وتأتي العملية الأمنية في السلط، ضمن محاولة لإلقاء القبض على مشتبه بتورطهم بتفجير مدينة الفحيص، الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين.

وأسفرت العملية الأمنية، السبت، عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف رجال الأمن وإلقاء القبض على 5 من المشتبه بهم.