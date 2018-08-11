العبادي يزور طهران بعد إعلانه الالتزام بالعقوبات الأمريكية

كشفت وسائل إعلام عراقية وإيرانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سيزور العاصمة الإيرانية طهران، الأسبوع المقبل؛ بناء على دعوة رسمية.

ونقلت وكالة أنباء “سكاي برس” العراقية، عن مصدر مطلع في مجلس الوزراء العراقي قوله، إن “العبادي سيتوجه، الأسبوع المقبل، إلى طهران؛ بناءً على دعوة رسمية منها”، مضيفًا أن “غرض الزيارة، بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية”.

وتأتي زيارة العبادي، في ظل امتعاض إيراني من إعلانه، الثلاثاء الماضي، التزام الحكومة العراقية بالعقوبات الأمريكية ضد إيران.

كما لاقى موقف العبادي رفضًا من الميليشيات المسلحة والأحزاب الشيعية الموالية لإيران.

وفي 25 من أكتوبر الماضي، زار العبادي طهران، وأكد خلال الزيارة أن “العراق لن يصبح ساحة لصراعي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران”.