الأمن المصري يحبط محاولة انتحارية لاستهداف كنيسة في القاهرة

أحبطت أجهزة الأمن المصرية، اليوم السبت، محاولة مهاجم انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا استهداف كنيسة العذراء في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة.

وقال التلفزيون المصري إن المهاجم فجر نفسه أعلى جسر قريب بعد أن حالت الإجراءات الأمنية دون وصوله إلى الكنيسة. وأضاف أنه لم تقع اصابات، وفق رويترز.

والقليوبية إحدى ثلاث محافظات تمثل ما يعرف بالقاهرة الكبرى هي القاهرة والجيزة والقليوبية.

ولم يذكر التلفزيون تفاصيل أخرى، ولم تتبن أية جهة مسؤولية المحاولة الفاشلة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا إنها للانتحاري الذي حاول تنفيذ عملية الاستهداف، فيما لم يتسن لـ”إرم نيوز” التأكد من صحتها.