فصائل فلسطينية تعلن وقف إطلاق الصواريخ وترهن الوضع بالاحتلال‎

قررت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وقف إطلاق النار والصواريخ تجاه إسرائيل في جولة التصعيد الحالية على حدود قطاع غزة.

وقال مسؤول كبير في غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة إن “الغرفة المشتركة للفصائل تعلن عن توقف عمليات الرد كافة سواء إطلاق النار أو القصف بالصواريخ”.

وأضاف أن فصائل المقاومة “تعتبر هذه الجولة من التصعيد انتهت من طرفها، وأن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال”.

وأشار إلى أن الفصائل المشاركة في القتال على الحدود خلال اليومين الماضيين “ردت على جرائم العدو التي كان آخرها قتل عنصرين من المقاومة أثناء التدريب”. وذلك في إشارة إلى مقتل عضوين في حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم الثلاثاء الماضي.

وتضم الغرفة المشتركة الأجنحة العسكرية لحركة حماس والفصائل الفلسطينية كافة.

وتشنّ طائرات الجيش الإسرائيلي، منذ مساء يوم أمس، سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن 3 فلسطينيين استشهدوا جرّاء الغارات التي شنّتها إسرائيل على القطاع، بينهم سيدة حامل بالشهر التاسع وطفلتها، وأصيب 12 آخرون بجراح مختلفة.

من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ منذ مساء الأربعاء، غارات على 140 هدفًا في قطاع غزة، مضيفًا أن 80 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية، وقد اعترضت القبة الحديدية 25 منها، وسقط معظم الباقي في مناطق مفتوحة.

يذكر أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت أمس، مسؤوليتها عن قصف المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.