إسرائيل تستهدف موقعًا لحماس في غزة والفصائل تقصف “اسديروت” (فيديو وصور)

قصفت المدفعية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مرصدًا يتبع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، شرق مدينة غزة.

وذكر موقع 4040 العبري أنه تم إطلاق النار من قطاع غزة تجاه آلية هندسية، كانت تقوم بنشاط بالقرب من السياج الأمني دون وقوع إصابات.

صور للقذائف الدخانية التي أطلقتها مدفعية الاحتلال شرقي #غزة pic.twitter.com/VfShY8XmPm — وكالة شهاب (@ShehabAgency) August 8, 2018

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن قناصًا فلسطينيًا أطلق النار تجاه جرافة إسرائيلية كانت تتواجد بالقرب من مستوطنة “ناحل عوز” شرق قطاع غزة، والرصاصة اخترقت الزجاج الأمامي وخرجت من الزجاج الخلفي ولا إصابات في جنود جيش الاحتلال في العملية.

وادّعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القصف المدفعي للمرصد الذي يتبع الفصائل الفلسطينية جاء ردًا على الهجوم على مركبة هندسية.

رد فلسطيني

تزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام عبرية عن سقوط صاروخ أطلق من القطاع على منزل في مستوطنة “سديروت” بغلاف غزة.

وأكدت تقارير سقوط الصاروخ على منزل في غلاف غزة موقعًا إصابة واحدة، مشيرة إلى تعرض سيارة لأضرار جراء ذلك.

شاهد صواريخ المقاومة الفلسطينية تصيب مستوطنة اسديروت بصورة مباشرة واحداث اضرار كبيرة واصابات شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/FuK15hkDZS — أحمد النفار | #غزة ???? (@AhmedAlnaffar) August 8, 2018

وقالت القناة العاشرة إن صفارات الإنذار سُمعت في مستوطنة “سديروت” والمجمعات المحلية حول قطاع غزة، منوهة إلى إصابة رجل في الرابعة والثلاثين من العمر بجروح متوسطة؛ بسبب شظايا الزجاج .

ووفقًا للقناة، فقد أطلقت أربعة صواريخ على الأقل على إسرائيل، وسقط أحد الصواريخ في فناء منزل، وتم اعتراض بقية الصواريخ من القبة الحديدية.

وتشهد الأوضاع الأمنية توترًا في قطاع غزة، عقب تهديد الفصائل الفلسطينية بالرد على استشهاد اثنين من عناصر كتائب القسام، يوم الثلاثاء، بعد قصف مدفعي إسرائيلي لأحد مواقع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.