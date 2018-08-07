قناة “المملكة” تعتذر للمشاهدين عن تشويش غرفة التحرير على استديو البث

قدّمت قناة “المملكة” الإخبارية الأردنية، مساء أمس الاثنين، توضيحًا واعتذارًا غير مباشر من مشاهديها؛ بسبب ما حصل في اليوم السابق أثناء تغطيتها المباشرة لخبر وصول الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى مبنى رئاسة الوزراء لترؤس جانب من اجتماع الحكومة.

وسمعت أصوات وتشويشات صادرة من غرفة الأخبار المجاورة لاستديو البث الرئيس في المحطة، بشكل واضح، تداخلت مع التغطية الإخبارية واستمر لعدة ثوانٍ، ما دفع العديد من المشاهدين للتعليق على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي وتحديدًا على الفيديو الذي يوثق الحادثة.

وسجل “مرصد مصداقية الإعلام الأردني” أن قناة المملكة، المملوكة للحكومة والتي بدأت البث قبل ثلاثة أسابيع، قدمت توضيحًا مع “وعد بأن يلتزم العاملون بغرفة الأخبار بالهدوء أو بالتخفيف من الأصوات التي من المفترض ألا تصل للجمهور” مع التنويه لجرأة ومهنية هذه الخطوة.

وأشار المرصد الى أن المحطة قامت بإزالة الفيديو المتضمن للتشويش من صفحاتها.