انفجار مخزن أسلحة وذخيرة لـ”الحشد الشعبي” في كربلاء

انفجر مخزن للذخيرة والأسلحة داخل مقر لقوات الحشد الشعبي في محافظة كربلاء جنوبي العراق.

وقال مصدر عسكري، يوم الاثنين، إن “الانفجار تسبب باندلاع حريق هائل في مكان الحادث، دون تسجيل إصابات بشرية”.

وأغلقت قوات الأمن الطريق العام الرابط بين كربلاء وبغداد.

وتوقع المصدر العسكري ارتباط انفجار مخزن الأسلحة والذخيرة، بارتفاع درجات الحرارة.

ويعدُّ هذا الحادث، هو الثاني في محافظة كربلاء، إذ انفجر مخزن ذخيرة لفصيل “علي الأكبر” أحد فصائل الحشد الشعبي، في الـ 20 من يوليو/تموز الماضي، جرّاء ارتفاع درجات الحرارة؛ ما تسبب بإصابة 15 مدنيًا.