اليمن: عناصر من القاعدة تهرب من السجن

للمرة الثالثة على التوالي، تمكن أعضاء من تنظيم القاعدة من الفرار من سجون اللجان الشعبية في مديرية لودر محافظة أبين جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي في محافظة أبين لـ إرم، إن عنصرين من تنظيم القاعدة تمكنا من الفرار من أحد سجون اللجان الشعبية صباح أمس الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن المتهمين هربا وهما مقيدان بالسلاسل من البوابة الرئيسية للسجن، في حادثة ترجج تواطؤ حراسة السجن التابع للجان الشعبية.

وقال المصدر إن السجينين (سعيد الحنفي، وعبدالله موصل) كانا متهمين بزراعة عبوات ناسفة لاستهداف قيادات اللجان الشعبية وقيادات عسكرية في مديرية لودر، مشيرا إلى أن هذه الحادثة هي الثالثة التي تسجل فرار أعضاء من تنظيم القاعدة من السجون التابعة للجان الشعبية في المحافظة.