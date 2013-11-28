الحوثيون يقتلون مسؤولا يمنيا في عمران

قتل مسؤول محلي، الخميس، في محافظة عمران على يدّ مسلحين ينتمون إلى جماعة الحوثيين.

و قال مصدر قبلي إن مدير مديرية العشة "صدام غبير" قتل، وهو يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من مناطق يسيطرون عليها تنفيذاً لاتفاق الهدنة التي انهارت بمقتله.

وأوضح المصدر إن الحوثيين الذين يحاولون التوسع في أراضٍ تابعة لقبيلة حاشد، قتلوا أيضا ثلاثة من مرافقي المسؤول صدام غبير.

وتندلع اشتباكات يومية في الحدود بين صعدة وعمران بين قبائل حاشد والحوثيين، وعجزت الوساطات الرسمية والشعبية عن ايقافها منذ أشهر.

وتشهد اليمن انفلاتا امنيا غير مسبوق، وقتالا بين أطراف عدة، وحوارا وطنيا أيضا، لكن أصوات الرصاص أصبحت أرفع من أصوات المتحاورين، وأخبار الاغتيالات طغت على أخبار الانسجام بين الفرقاء السياسيين والدينيين.

المحلل السياسي خالد العلواني يعتقد أن مراحل التحول التي تمر بها اليمن عادة ما تكون مرحلة ضعف وترهل، الأمر الذي يدفع الجماعات والأطراف أصحاب المشاريع الخاصة إلى استغلال هذه اللحظة من أجل تمرير مشاريعهم، التي لا يمكن ان يكتب لها النجاح في ظل ظروف صحية.

وأضاف العلواني في حديثه لـ "إرم" أن الصراع في صعدة وغيرها من بؤر التوتر والملفات العالقة، ستظل حاضرة بقوة حتى تتمكن السلطة الجديدة من استعادة هيبة الدولة وبسط نفوذها وتقديم نموذجا جاذبا يعزز الهوية الوطنية.

موضحا أن الحوار الوطني هو المحطة التي تتشكل فيه ملامح الدولة الجديدة، وهو في الأساس مسار إجباري جاء كمخرج من مخرجات المبادرة الخليجية، ومهما كانت التحديات التي تعترض هذا التحول فإن النهاية ستكون في صالح اليمن الجديد والدولة المدنية.