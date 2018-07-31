الحريري: متمسك بحكومة وفاق وطني.. والمشاكل لإعاقتها “مفتعلة”

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، إنه متمسك بتشكيل حكومة وفاق وطني، مشيرًا إلى أنه ليس مع تشكيل حكومة أكثرية برلمانية.

وفي تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، ذكر الحريري أن “المشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة في البلاد مشاكل مفتعلة، من قبل كل من يضع عوائق”.

وقال:”إذا كان هناك من يرغب بتحميلي المسؤولية (عن تأخر تشكيل الحكومة) فإن الشعب اللبناني يعرف من المسؤول عن العرقلة في الواقع”.

وقال الحريري، عقب ترأسه اجتماعًا لكتلة المستقبل النيابية في مقرّ إقامته في “بيت الوسط” في العاصمة بيروت:”أنا لست مع حكومة أكثرية، بل على العكس، إجماع (القوى السياسية على حكومة وحدة وطنية) الذي حصلنا عليه، والتسوية التي قمنا بها، هما فقط لكي يكون كل الفرقاء في الحكومة”.

وكلف الرئيس اللبناني، ميشيل عون، الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو/ أيار الماضي، لكن تأخر تشكيلها وضع لبنان أمام مصاعب سياسية، واقتصادية.

ويعود تأخر الإعلان عنها إلى مطالب القوى السياسية اللبنانية بقوة التمثيل داخل الحكومة الجديدة، وفق الأناضول.

على صعيد مختلف أعلن الحريري، استحالة زيارته إلى سوريا “لا في وقت قريب، ولا بعيد، حتى وإنّ انقلبت كل المعادلات”، وقال:”إذا اقتضت مصلحة لبنان ذلك فساعتها (وقتها) بتشوفولكم (تبحثون عن) حدا (شخص) تاني غيري”.

وكان الحريري انتقد في تغريدة على حسابه الرسمي على “تويتر”، صباح الثلاثاء، مسؤولين لبنانيين أفصحوا عن نيتهم تطبيع العلاقات مع النظام السوري، كما انتقد مسؤولين آخرين يزورون سوريا دون ذكر أسمائهم.

ويتهم الحريري النظام السوري باغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق، رفيق الحريري، في تفجير انتحاري في شباط/ فبراير 2005.