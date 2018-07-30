مصر تعلن عودة دورية عسكرية مفقودة (صورة)

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي اليوم الإثنين، عودة دورية تابعة للقوات المصرية، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل عن الواقعة.

وكتب العميد الرفاعي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، أنّ “القوات المسلحة المصرية تتقدم بالشكر والتقدير للقوات المسلحة السودانية وأجهزة الأمن، فى معاونة القوات المسلحة المصرية فى عودة الدورية المفقودة”.

وترتبط مصر والسودان بحدود برية مشتركة، تشهد تعاونًا خلال الفترة الماضية، من خلال إجراءات أمنية بضبطها ومنعها العمليات غير الشرعية والتسلل.

وشهدت العلاقات بين البلدين تقاربًا لافتًا في الآونة الاخيرة، بعد أن توترت العلاقات بينهما قبل أشهر، ووصلت إلى حد حشد قوات سودانية على الحدود مع إرتيريا بالتزامن مع وصول قوات مصرية إليها.