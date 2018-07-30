الجيش السوري يقترب من السيطرة الكاملة على جنوب غرب سوريا

اقتربت قوات الجيش السوري من بسط سيطرتها على آخر منطقة مازالت في قبضة مقاتلي المعارضة بجنوب غرب البلاد.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، إن “القوات الحكومية الزاحفة سيطرت على كل المناطق باستثناء 3 قرى مازال يسيطر عليها مقاتلو جماعة جيش خالد بن الوليد المرتبطة بتنظيم داعش والتي تسيطر على حوض اليرموك”.

لكن تلك القرى الثلاث تشكل أقل من 1% من المنطقة التي كانت تحت سيطرة “جيش خالد” بحوض اليرموك في السابق، بحسب عبدالرحمن.

وتمكنت قوات النظام حتى الآن، من استرداد مساحات كبيرة من الأراضي من قبضة مقاتلي المعارضة، فيما تسعى لبسط سيطرتها على كل جنوب غرب البلاد من خلال هجوم بدأته الشهر الماضي.

وسيؤدي نجاح الهجوم على جنوب غرب البلاد إلى حصر مقاتلي المعارضة إلى حد كبير في جيب واحد هناك.