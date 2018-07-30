معارض سوري بارز يتحدث لـ”إرم نيوز” عن العملية السياسية ومصير إدلب (فيديو)

تحدّث ممثل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالقاهرة، عادل الحلواني في مقابلة مع “إرم نيوز”، عن مستقبل العملية السياسية في بلاده، ومصير إدلب، آخر منطقة كبيرة تسيطر عليها المعارضة.

وقال الحلواني إن “مناقشات تشكيل اللجنة الدستورية توصلت إلى اختيار 5 قيادات من منصة القاهرة، بينهم قاسم الخطيب وفراس الخالدي إضافة إلى جمال سليمان”.

واستبعد الحلواني أن “يكون مصير إدلب، التي رحل إليها معارضون من عدة مناطق مثل مصير مناطق خفض التصعيد الآخر التي سيطر عليها النظام”.

ولفت المعارض البارز إلى أن “إدلب أو الشمال تشهد تفاهمات روسية تركية أمريكية، وهي تفاهمات يغيب عنها الجانب السوري، ولا أعتقد أنّ مصيرها سيكون مثل الغوطة الشرقية”.

وبشأن الخطوات القادمة للمعارضة، أفاد الحلواني أن “العمل يجري على رص الصفوف والعودة إلى مقررات جنيف، على أن يكون العرب هم الضامنون لأي تفاهمات بإشراف الأمم المتحدة”، لافتًا إلى أن المعارضة “لا تثق بالطرف الروسي”.

ورغم فقدان المعارضة كثيرًا من قوتها ميدانيًا، إلا أن الحلواني أكد على أنّها “لا تزال قوية على المستوى السياسي، ومتماسكة وأنّ الواقع لصالحها وليس لصالح النظام”.