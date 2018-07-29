العاهل المغربي يستدعي حكومة العثماني لاجتماع طارئ في مدينة الحسيمة

استدعى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعددًا من الوزراء لاجتماع طارئ بمدينة الحسيمة شمال البلاد، يوم الأحد.

جاء ذلك قبل ساعات من خطاب العرش الذي يُرجح أن يلقيه الملك في وقت لاحق من يوم الأحد من هذه المدينة، التي شهدت حراكًا شعبيًا صاخبًا العام الماضي، حُكم على إثره العشرات من أبناء منطقة ”الريف” بالسجن لمدة بلغت 20 سنة في بعض الحالات.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والصيد البحري ومسؤولين سامين سيحضرون هذا الاجتماع الذي تصفه مصادر الموقع بـ”العاجل والمهم”.

وبينت مواقع محلية أن الاجتماع سيتناول مشروع ‘الحسيمة منارة المتوسط” وهو مشروع لتنمية المنطقة أطلقه العاهل المغربي قبل ثلاث سنوات، وكان تعثره أحد أسباب ”حراك الريف”.

وكان العاهل المغربي قد أقال، قبل أشهر، عدة وزراء وعشرات المسؤولين إثر تحقيق أجراه المجلس الأعلى للحسابات في تعثر تنفيذ هذا المشروع التنموي.