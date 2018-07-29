رئيس هيئة الدستور الليبي يستقيل من منصبه

قدم رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، نوح عبدالسيد المغربي استقالته، اليوم الأحد، قبل يوم واحد من عقد البرلمان جلسته لإقرار قانون الاستفتاء على دستور دائم للبلاد.

وبرر المغربي استقالته، وفق مواقع محلية، بأنها جاءت “نظرًا للكثير من العوائق المتعلقة بالعمل في ليبيا، ومن أجل المضي نحو الاستقرار”.

وقال إنه يرغب “بعدم الاستمرار في الهيئة التأسيسية للدستور بصفته رئيسًا لها أو ضمن أعضاء الهيئة، وإنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة أو أي عمل من أعمالها، اعتبارًا من هذا التاريخ، آملًا قبول الاستقالة”.

وأكد المغربي في كتاب الاستقالة، على أنه “أقسم أن لا يخون وطنه، وأن لا يعيش إلا فيه، ولن ينتمي إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، كما أنه أدى عمله بأمانة”.

وانتخبت الهيئة التأسيسية للدستور نوح عبدالسيد، في شهر كانون الثاني/ يناير 2017، خلفًا للدكتور علي الترهوني الذي استبعد بقرار محكمة.