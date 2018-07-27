الشرطة الإسرائيلية تدخل المسجد الأقصى بعد اشتباكات

أعلنت السلطات القائمة على المسجد الأقصى، أن الشرطة الإسرائيلية دخلت المسجد اليوم الجمعة، بعد مواجهات عنيفة مع شبان ملثمين خارجه.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن أناسًا يشتبه في إلقائهم ألعابًا نارية، وحجارة، متحصنون داخل المسجد الأقصى.

وقال خطيب المسجد عكرمة صبري، إن الوضع “لا يزال متوترًا في المسجد الأقصى، والاعتقالات مستمرة، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الجرحى، ولكن لم يتم حصرهم حتى الآن.

وأضاف صبري خلال تصريحات لـ”إرم نيوز” أن “هجوم قوات الاحتلال على الأقصى غير مبرر.. وبعد صلاة الظهر رأينا القنابل تنهال علينا بكافة أشكالها: الغازية، والصوتية، والنارية”.

وتابع صبري قوله:” هم لا يريدون لنا أن نفرح بقوتنا، بل يريدون إظهار قوتهم الاحتلالية الزائلة، وهذه القوة غير الشرعية لن تكسبهم أي حق في الأقصى، ومدينة القدس، وسيبقى موقفنا ثابتًا في الدفاع عن المسجد الأقصى”.