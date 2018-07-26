قوات موالية لبشار الأسد ترفع العلم السوري في محافظة القنيطرة

قال مصور من وكالة رويترز، إن قوات موالية للرئيس السوري بشار الأسد رفعت العلم السوري في محافظة القنيطرة، اليوم الخميس، حيث تواصل القوات الحكومية مسعاها لاستعادة السيطرة في منطقة هضبة الجولان على الحدود مع إسرائيل والأردن، ورفع رجال يرتدون زيًا موحدًا العلم في مدينة القنيطرة بينما لم تشاهد أي أسلحة.

ويتوغل الجيش بدعم من حملة جوية روسية في محافظة القنيطرة، بعد هجوم في الشهر الماضي أدى لطرد مقاتلي المعارضة، الذين كانت تدعمهم الولايات المتحدة والأردن ودول خليجية، من محافظة درعا المجاورة.

وتتجه دمشق صوب استعادة السيطرة على هضبة الجولان، في نصر كبير على مقاتلي المعارضة الذين قبلوا شروط الاستسلام.