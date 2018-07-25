الاحتلال الإسرائيلي يرصد قذيفة من سوريا نحو الجولان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

وقال الجيش، في بيان له: إنه “كما يبدو الحديث يدور عن انزلاق القذيفة من الحرب الداخلية في سوريا”.

وفي وقت سابق اليوم، دوّت صافرات الإنذار في هضبة الجولان، بحسب بيان الجيش، ولم يشر الجيش إن كانت القذيفة قد تسببت بوقوع إصابات أو أضرار من عدمه.

وبين الحين والآخر تعلن إسرائيل عن سقوط قذائف يتم إطلاقها من سوريا، في مناطق مفتوحة من هضبة الجولان، وتقصف مقاتلات إسرائيلية أهدافًا في الأراضي السورية بزعم “الرد على هذه القذائف”.

وأمس الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط، بصاروخي باتريوت، طائرة مقاتلة سورية من نوع “سوخوي” جنوب هضبة الجولان.

وأشار إلى سقوطها في الجانب السوري من الحدود.

ولا يعترف المجتمع الدولي بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية، المحتلة منذ العام 1967.