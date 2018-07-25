40 قتيلاً في سلسلة تفجيرات انتحارية استهدفت مدينة السويداء وريفها في جنوب سوريا (فيديو وصور)

المصدر: أ ف ب

قتل 40 شخصًا بينهم مدنيون في سلسلة تفجيرات انتحارية نفذها تنظيم داعش في مدينة السويداء وريفها في جنوب سوريا قبل أن يشن هجوماً على المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن بين القتلى 26 مقاتلاً مواليًا لقوات النظام على الأقل من دون أن يتمكن من تحديد عدد القتلى المدنيين، مشيراً إلى إصابة أكثر من 30 بجروح.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق عن مقتل 32 شخصًا إلا أنه رجح ارتفاع الحصيلة.

وأوضح عبد الرحمن أن “ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة استهدفت مدينة السويداء وحدها، فيما وقعت التفجيرات الأخرى في قرى في ريفها الشرقي والشمالي الشرقي قبل أن يشن تنظيم داعش هجومًا ضد تلك القرى”.

#هام#السويداءاكثر من 30 شهيد و25 جريح في حصيلة اولية لعدد الشهداء جراء التفجيرات والهجوم الارهابي على مدينة السويداء وعدد من قرى الريف الشرقي.#ابورايا_القدس_لنا Posted by ‎مخيم جرمانا بيجمعنا‎ on Tuesday, July 24, 2018

وتسيطر القوات الحكومية على كامل محافظة السويداء في جنوب سوريا، فيما يتواجد مقاتلو التنظيم في منطقة صحراوية عند أطراف المحافظة الشمالية الشرقية يشنون منها بين الحين والآخر هجمات ضد قوات النظام.

إلا أن هذا الهجوم بتفجيرات انتحارية يُعد، وفق عبد الرحمن، من أكبر الهجمات التي يشنها تنظيم داعش في سوريا منذ أشهر بعدما فقد غالبية مناطق سيطرته فيها.

وأوضح عبد الرحمن أن المنطقة المستهدفة مأهولة بالسكان وقريبة من مدينة السويداء، مشيرًا إلى أن التنظيم تمكن من السيطرة على ثلاث قرى من أصل سبعة شنّ هجومه ضدهم.

وأكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) سقوط قتلى وجرحى في مدينة السويداء. كما أفاد التلفزيون السوري الرسمي عن قتلى وجرحى في الهجمات على القرى في شمال شرق السويداء.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري أن “وحدات من الجيش العربي السوري تستهدف نقاط تنظيم داعش الإرهابي في الريف لشرقي للمحافظة (…) وتتعامل مع الهجوم”.

وتستهدف طائرات حربية لا يعرف ما إذا كانت سورية أو روسية، وفق عبد الرحمن، المواقع التي يتقدم فيها الجهاديون في المنطقة.

ولا يزال فصيل مبايع لتنظيم داعش يسيطر على جيب صغير في جنوب غرب محافظة درعا المحاذية للسويداء، ويتعرض منذ أيام لقصف عنيف من الطائرات الحربية الروسية والسورية في مسعى من قوات لنظام لطرد الجهاديين، بعدما استعادت الجزء الأكبر من محافظتي درعا والقنيطرة في الجنوب السوري.