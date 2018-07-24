رئيس الحكومة التونسية يعين هشام الفراتي وزيرًا للداخلية

قرّر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء اليوم الثلاثاء، تعيين هشام الفراتي وزيرًا للداخلية، خلفًا لغازي الجريبي وزير الداخلية بالنيابة.

وأكد بيان لرئاسة الحكومة التونسية، تلقى “إرم نيوز” نسخة منه، أنه تم تكليف هشام الفراتي وزيرًا للداخلية في تونس.

وجاء هذا القرار، بعد اجتماع الرئيس الباجي قائد السبسي مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث ذكرت الرئاسة التونسية أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الوضع العام في البلاد، لكن مصادر مطلعة في الرئاسة التونسية، أكّدت في تصريح لـ”إرم نيوز” حينها، أن الشاهد اتفق مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على تعيين وزير داخلية جديد.

و كان رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، قد تعهّد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بتعيين وزير داخلية جديد، خلفًا للوزير بالنيابة غازي الجريبي.

وأكد الشاهد أن الوضع لا سيما فيما يتعلّق بإنجاح الموسم السياحي وضمان الاستقرار الأمني يتطلب تعيين وزير داخلية جديد، قائلًا “عمليًا ليس هناك تعطّل في العمل الحكومي، ولكن نحن نرى أنه لا يمكن أن نواصل فترة أطول بوزير داخلية بالنيابة، وهنالك ضرورة لسد الشغور في وزارة الداخلية”.

ووصف الشاهد وزير الداخلية الجديد بأنّه ” شخصية ذات كفاءة عالية وملمّة بالملف الأمني، وبعيدة عن التجاذبات السياسية، وقادرة على القيام بمهامها بالشكل الأمثل، وملتزمة بمواصلة الحرب على الفساد باعتبارها من أولويات الحكومة”.

ويعد هشام الفراتي الذي كان قد عيّن محافظًا بمدينة المنستير الساحلية في 9 حزيران/يونيو1967 بتونس متحصل على الإجازة في القانون الخاص من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس سنة.

و بدأ هشام الفراتي حياته المهنية سنة 1996 بوزارة الداخلية التونسية وحمل المسؤوليات بكل من الإدارة العامة للشؤون الجهوية والإدارة المركزية وبديوان وزير الداخلية.