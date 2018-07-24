إسرائيل تسقط مقاتلة سورية من طراز “سوخوي” فوق الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة سورية من طراز سوخوي، روسية الصنع، تسللت للمجال الجوي الذي يقع تحت السيطرة الإسرائيلية‎، بصاروخي باتريوت.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صفارات إنذار الدفاع الجوي في منطقة الحدود مع سوريا، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع غارات نفذها الطيران الحربي السوري والروسي في جنوب غرب سوريا، بمحاذاة حدود الأردن وهضبة الجولان المحتلة.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن إسرائيل أطلقت صاروخين؛ ردًا على تهديد جوي من قبل طائرة سوخوي سورية؛ الأمر الذي استدعى إطلاق صفارات الإنذار.



وهذه ثاني مرة، خلال يومين، تنطلق فيها صفارات الإنذار في هضبة الجولان المحتلة، الواقعة قبالة مناطق تخليها قوات الجيش السوري من مقاتلي المعارضة.

وقالت إسرائيل إن صفارات الإنذار انطلقت، أمس الإثنين، بعد إطلاق صاروخين سوريين لم ينجحا في إصابة الهدف.

وعلى صعيد التطورات الميدانية في ريف محافظة درعا الجنوبي الغربي، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم ، إن الطيران الحربي السوري والروسي استهدف الجيب الواقع تحت سيطرة تنظيم داعش المتشدد في جنوب سوريا، بمحاذاة الأردن وهضبة الجولان المحتلة.

ويأتي ذلك، غداة مقتل 4 مدنيين في المنطقة التي يسيطر عليها فصيل “جيش خالد بن الوليد” المبايع للتنظيم المتشدد في ريف محافظة درعا الجنوبي الغربي، بحسب المصدر ذاته.

وارتفعت بذلك حصيلة القتلى المدنيين في القصف على هذا الجيب إلى 41 مدنيًا، بينهم 11 طفلًا خلال أقل من أسبوع، ووفقًا للمرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس: “شنت مروحيات قوات النظام والطائرات الحربية الروسية قصفًا جنونيًا” على هذه المنطقة.

وتزامن القصف، وفق قوله، مع اشتباكات عنيفة شمال وغرب هذه المنطقة، التي تسعى قوات النظام للسيطرة عليها.

وأسفرت الاشتباكات المستمرة منذ الخميس، بحسب المرصد، عن مقتل 43 عنصرًا على الأقل من قوات النظام، و61 مقاتلًا في صفوف التنظيم المتشدد.

وتأتي المعارك بعدما استعادت قوات النظام، منذ 19 حزيران/يونيو، الجزء الأكبر من محافظتي درعا والقنيطرة المحاذيتين؛ إثر عملية عسكرية، ثم اتفاقات تسوية مع الفصائل المعارضة التي كانت تسيطر على القسم الأكبر منهما.

وتنص تلك الاتفاقات على دخول مؤسسات الدولة وإجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، ويتم تنفيذها تدريجيًا في مدن وبلدات درعا والقنيطرة.

وفي آخر عمليات الإجلاء، خرج الإثنين، 900 شخص بين مقاتلين ومدنيين من بلدة بصرى الشام في ريف درعا الشرقي على متن حافلات إلى شمال غرب البلاد. ووصل هؤلاء، صباح الثلاثاء، إلى محافظة إدلب.